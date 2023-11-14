Певица Гайтана заявила об уходе из лейбла, с которым работала 20 лет (видео)

Артистка записала видеообращение к украинцам

Известная украинская певица Гайтана, которая была очень популярна в 2010-х годах, вышла на связь с поклонниками и заявила, что уходит из музыкального лейбла Lavina Music после 20 лет сотрудничества. Также артистка заинтриговала поклонников, что скоро будет новая музыка.

В своем Instagram Гайтана записала видеообращение, в котором раскрыла все подробности.

По словам певицы, она работала с лейблом Lavina Music с 2003 года, и она благодарна команде за все эти годы совместной работы. Однако, теперь их пути разошлись и она отправляется в свободное плаванье.

Также Гайтана подчеркнула, что они уладили все правовые и финансовые вопросы с лейблом.

"Мы подписали соглашение, подтверждающее мои права на все песни, альбомы и клипы, созданные за это время. У нас нет друг к другу финансовых или творческих вопросов и двигаемся дальше", — заявила Гайтана.

Артистка добавила, что очень соскучилась по своим поклонникам и пообещала много новой музыки в новом этапе ее творческой карьеры.

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