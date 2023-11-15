Підкорює TikTok: як зараз виглядає 85-річний Ентоні Гопкінс

Бадьорості та оптимізму актора позаздрить кожен

Британський актор Ентоні Гопкінс, напевно, знайомий майже кожному, адже дійсно складно знайти людину, яка б не дивилася хоч одного фільму з ним. Хоча у грудні йому виповниться вже 86 років, він досі дуже бадьорий і не втрачає почуття гумору.

Серед іншого, якщо хтось не знав, Гопкінс є зіркою соцмереж. У нього мільйони підписників у TikTok та Instagram.

Незважаючи на похилий вік, Гопкінс не забуває регулярно радувати шанувальників веселими відео. Так, він виклав цими днями ролик, де танцює румбу на кухні під "Mambo Italiano".

"Гей, чувак, тобі подобається, як я танцюю румбу..? Недільний настрій", — підписав відео Ентоні.

Ролик у короткий термін зібрав мільйони "лайків" та десятки тисяч коментарів.

"І актор, і композитор, і піаніст, і філософ — неперевершений. Ціную і поважаю талант Ентоні Гопкінса", "Неймовірна харизма і талант", "Улюблений актор", "Дай бог тобі здоров’я і довгих років", "Мені здається, наче Ентоні Гопкінс все в тому ж віці від дня мого народження і зараз, коли мені вже 32 роки", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як відомо, Ентоні Гопкінс грав у таких культових фільмах як "Мовчання ягнят", "Дракула", "Маска Зорро", "Тор" та десятках інших. А в соцмережах він любить показувати, як танцює, готує, співає:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у соціальних мережах завірусився тренд із піснями про "Пса Патрона", — текст переспівують на мотив найпопулярніших хітів людства.