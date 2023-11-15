Покоряет TikTok: как сейчас выглядит 85-летний Энтони Хопкинс

Бодрости и оптимизму актера позавидует каждый

Британский актер Энтони Хопкинс, наверное, знаком почти каждому, — ведь действительно сложно найти человека, который бы не смотрел хоть одного фильма с ним. Хотя в декабре ему исполнится уже 86 лет, он до сих пор очень бодрый и не теряет чувства юмора.

Среди прочего, если кто не знал, Хопкинс является звездой соцсетей. У него миллионы подписчиков в TikTok и Instagram.

Несмотря на преклонный возраст, Хопкинс не забывает регулярно радовать подписчиков веселыми видео. Так, он выложил на днях ролик, где танцует румбу на кухне под "Mambo Italiano".

"Эй, чувак, тебе нравится, как я танцую румбу..? Воскресное настроение", — подписал видео Энтони.

Ролик в короткие сроки собрал миллионы "лайков" и десятки тысяч комментариев.

"И актер, и композитор, и пианист, и философ, — непревзойденный. Ценю и уважаю талант Энтони Хопкинса", "Невероятная харизма и талант", "Любимый актер", "Дай бог тебе здоровья и долгих лет", "Мне кажется, будто Энтони Хопкинс все в том же возрасте со дня моего рождения и сейчас, когда мне уже 32 года", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как известно, Энтони Хопкинс играл в таких культовых фильмах как "Молчание ягнят", "Дракула", "Маска Зорро", "Тор" и десятках других. А в соцсетях он любит показывать, как танцует, готовит, поет:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в социальных сетях завирусился тренд с песнями про "Пса Патрона", — текст перепевают на мотив самых популярных хитов человечества.