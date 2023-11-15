"Мені було нудно і я постійно щось жувала": alyona alyona показала, як виглядала у 17 років (фото)

Артистка розповіла, скільки важила у підлітковому віці

Популярна українська реперка alyona alyona, яка подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, показала, як виглядала у підлітковому віці. Зірка все життя бореться із зайвою вагою, і як виявилося, мала проблеми із вагою чи не з дитинства.

Кадри зі своєї юності та шкільного випускного alyona alyona опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як зізналася реперка, у підлітковому шкільному віці на літніх канікулах вона замість літніх таборів їздила лікувати ожиріння. Також артистка розповіла, що завжди виглядала старшою, бо носила балахони, щоб приховати живіт. Крім того, майбутня зірка боялася їсти при людях, оскільки це справляло враження, що вона багато і завжди щось їсть.

"Наступний переїзд вдарив по мені неабияк. Я перше літо багато сиділа вдома, бабуся готувала смажені курячі гомілки з макаронами, завжди були солодощі. Мені було нудно і я постійно щось жувала", — поділилася alyona alyona.

За словами реперки, мінімальна вага, в якій вона пам’ятає себе — 82 кілограми, це було в 15 років.

Треба сказати, що українці дуже підтримали alyona alyona у коментарях. Адже незважаючи на свою вагу, вона справжня та щира.

Раніше "Телеграф" розповідав, alyona alyona показала себе в купальнику у відповідь на скандальні слова Остапчука про голених дівчат.