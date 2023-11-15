"Мне было скучно и я постоянно что-то жевала": alyona alyona показала, как выглядела в 17 лет (фото)

Артистка рассказала, сколько весила в подростковом возрасте

Популярная украинская рэперша alyona alyona, которая подала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2024, показала, как выглядела в подростковом возрасте. Звезда всю жизнь борется с лишним весом, и как оказалось, имела проблемы с весом едва ли не из детства.

Кадры со своей юности и школьного выпускного alyona alyona опубликовала на своей странице в Instagram.

Как призналась рэперша, в подростковом школьном возрасте на летних каникулах она вместо летних лагерей ездила лечить ожирение. Также артистка рассказала, что всегда выглядела старше, так как носила балахоны, чтобы скрыть живот. Кроме того, будущая звезда боялась есть при людях, так как это производило впечатление, что она много и всегда что-то есть.

"Следующий переезд ударил по мне изрядно. Я первое лето много сидела дома, бабушка готовила жареные куриные голени с макаронами, всегда были сладости. Мне было скучно и я постоянно что-то жевала", — поделилась alyona alyona.

По словам рэперши, минимальный вес, в котором она себя помнит — 82 килограмма, это было в 15 лет.

Надо сказать, что украинцы очень поддержали alyona alyona в комментариях. Ведь несмотря на свой вес, она настоящая и искренняя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, alyona alyona показала себя в купальнике в ответ на скандальные слова Остапчука о бритых девушках.