"Той самий формат, стиль, підхід": Комаров заінтригував новим сезоном "Світ навиворіт", знятим в Україні (фото)

Телеведучий показав кадри із залаштунків зйомок

Популярний український телеведучий та творець шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, який одним із перших журналістів приїжджав до мешканців звільненого Херсона, заінтригував українців новим сезоном свого шоу. Як виявилось, Комаров зняв "Світ навиворіт" в українських реаліях.

Як розповів телеведучий на своїй сторінці в Instagram, у новому сезоні вони з командою зберегли формат програми "Світ навиворіт", проте знімали його в Україні під час війни.

"Друзі, "Світ навиворіт" повертається. Новий сезон, присвячений не екзотичним країнам, а Україні. Той самий формат, стиль, підхід. Але у фокусі – сьогодення України", — розповів телеведучий.

Судячи з кадрів, які показав Дмитро, перший випуск буде про наслідки підриву Каховської ГЕС, який стався минулого літа.

"Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС ми того ж дня вирушили на Херсонщину. Наша знімальна група не просто знімала, а була маленькою часткою однієї з рятувальних команд волонтерів", — розповів Комаров про новий сезон "Світу навиворіт".

Також журналіст додав, що насамперед нові випуски будуть про неймовірних українських людей, людяність та любов у найскладніших ситуаціях, які буквально вразили його до глибини душі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналіст Дмитро Комаров зізнався, як ховався від російських авіабомб. Це сталося під час його поїздки прикордонними позиціями на лінії фронту.