"Тот же формат, стиль, подход": Комаров заинтриговал новым сезоном "Мир наизнанку", снятым в Украине (фото)

Телеведущий показал кадры из закулисья съемок

Популярный украинский телеведущий и создатель шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который одним из первых журналистов приезжал к жителям освобожденного Херсона, заинтриговал украинцев новым сезонов своего шоу. Как оказалось, Комаров снял "Мир наизнанку" в украинских реалиях.

Как рассказал телеведущий на своей странице в Instagram, в новом сезоне они с командой сохранили формат программы "Мир наизнанку", однако снимали его в Украине во время войны.

"Друзья, "Мир наизнанку" возвращается. Новый сезон, посвященный не экзотическим странам, а Украине. Тот же формат, стиль, подход. Но в фокусе – настоящее Украины", — рассказал телеведущий.

Судя по кадрам, которые показал Дмитрий, первый выпуск будет о последствиях подрыва Каховской ГЭС, который случился прошлым летом.

"После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС мы в тот же день отправились на Херсонщину. Наша съемочная группа не просто снимала, а была маленькой частицей одной из спасательных команд волонтеров", — рассказал Комаров о новом сезоне "Мира наизнанку".

Также журналист добавил, что в первую очередь новые выпуски будут о невероятных украинских людях, человечности и любви в самых сложных ситуациях, которые его буквально поразили до глубины души.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналист Дмитрий Комаров признался, как скрывался от российских авиабомб. Это случилось во время его поездки по приграничных позициях на линии фронта.