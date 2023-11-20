Зірка "Барбі" Марго Роббі вийшла в світ у піжамі від українського бренду (фото)

Актриса з’явилася на показі фільму в рожевій піжамі з пір’ям

Популярна голлівудська зірка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі у культовому однойменному фільмі, не перестає епатувати публіку своїми світськими виходами. Так, цього разу актриса з’явилася на спеціальному показі фільму та прес-конференції у рожевій піжамі з пір’ям від українського бренду Sleeper.

Кадри з заходу опублікували в офіційному акаунті фільму "Барбі" в Instagram. А подробиці про піжаму розкрили у прес-службі українського бренду.

Як виявилося, Марго Роббі виблискувала перед камерами в комплекті під назвою Party Pajama з Подвійним Пером від бренду Sleeper. Свій образ актриса доповнила такою ж рожевою сумочкою та стильними босоніжками.

Щодо піжами, то вона вперше побачила світ у 2017 році у різдвяній колекції. Це вбрання виготовлялося як особливий образ для зимових свят. А ось пір’я, як декоративний елемент, може відстібатися від піжами, роблячи її більш практичною для сну.

Варто зазначити, що раніше рожеву піжаму від українського бренду Sleeper використали костюмери фільму "Барбі" у сцені за участю актриси Ісси Рей у ролі Барбі-президента.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Барбі" Марго Роббі похвалилася плоским животом та стрункими ногами у стильному образі. Новий лук Марго Роббі повністю у стилістиці Барбі – рожевий та яскравий.