Звезда "Барби" Марго Робби вышла в свет в пижаме от украинского бренда (фото)

Актриса появилась на показе фильма в розовой пижаме с перьями

Популярная голливудская звезда Марго Робби, которая сыграла роль Барби в культовом одноименном фильме, не перестает эпатировать публику своими светскими выходами. Так, в этот раз актриса появилась на специальном показе фильма и пресс-конференции в розовой пижаме с перьями от украинского бренда Sleeper.

Кадры с мероприятия опубликовали в официальном аккаунте фильма "Барби" в Instagram. А подробности о пижаме раскрыли в пресс-службе украинского бренда.

Как оказалось, Марго Робби сверкала перед камерами в комплекте под названием Party Pajama с Двойным Перьями от бренда Sleeper. Свой образ актриса дополнила такой же розовой сумочкой и стильными босоножками.

Что касается пижамы, то она впервые увидела мир в 2017 году в рождественской коллекции. Этот наряд изготавливался как особый образ для зимних праздников. Пижама изготовлена из мягкой вискозы, с эластичным поясом и перламутровыми пуговицами А вот перья, как декоративный элемент, могут отстегиваться от пижамы, делая ее более практичной для сна.

Стоит отметить, что ранее розовую пижаму от украинского бренда Sleeper использовали костюмеры фильма "Барби" в сцене с участием актрисы Иссы Рэй в роли Барби-президента.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Барби" Марго Робби похвасталась плоским животом и стройными ногами в стильном образе. Новый лук Марго Робби полностью в стилистике Барби – розовый и яркий.