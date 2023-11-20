"Було дуже соромно": Зарицька з KAZKA розповіла, як зіпсувала дорогий подарунок від нареченого (відео)

Артистка поділилася незвичайною історією

Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка навесні заручилася з коханим Павлом, розповіла про те, як зіпсувала подарунок від нареченого. Як виявилось, Саша випадково розбила дорогий подарунок, про який давно мріяла.

Про це артистка розповіла у рубриці "33 питання" на ютуб-каналі "Люкс ФМ".

Співачку запитали про подарунки від коханого, і вона розповіла історію, за яку їй соромно.

"У мене була ситуація, за яку було дуже соромно", — зізналася зірка.

За словами Олександри, наречений подарував їй на день народження дорогі парфуми, про які вона давно мріяла. Однак вона так і не змогла ними користуватися, оскільки випадково розбила флакон з парфумом.

"Паша подарував мені парфум, який я дуже хотіла. Дуже-дуже не дешевий. Я побачила коробку, вона стояла дуже високо, я відкриваю цю коробку, вона падає і він розбивається. Це було так неприємно, бо це був подарунок на день народження. А я його відразу розбила. Він навіть трохи образився, але, ну так буває", — поділилася Зарицька.

Також солістка KAZKA заявила, що вона не дуже звертає увагу на ціну подарунків, їй важливіші емоції, які вона отримує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через блогера, що втік, гурт KAZKA не випускали на концерт у Лондоні. Йдеться про "зашквар" з відомим стендапером Андрієм Щегелем.