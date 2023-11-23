Мішель Андраде знялася у культовому серіалі від Netflix: яка роль їй дісталася

Співачка отримала дуже незвичайну роль

Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка прикрасила обкладинку чоловічого журналу, стала героїнею культового серіалу від Netflix. Артистка зіграла покоївку на розкішній яхті.

Про це розповіли у "Шо По Шоу" на ютуб-каналі "Люкс ФМ".

Як виявилося, Мішель Андраде пройшла проби та отримала епізодичну роль покоївки у шостому сезоні культового серіалу "Корона" від Netflix. Відомо, що зйомки відбувалися минулого року на острові Майорка, а співачці оплатили всі перельоти, готель, трансфер та величезну гримерку.

Відомо, що коли почалася війна в Україні, Мішель Андраде була за кордоном і не поспішала повертатися до Києва. Проте з-за кордону допомагала волонтерам та шукала можливості щось робити та заробляти на життя. Так у соцмережах артистка познайомилася з кастинг-директоркою та відправила їй своє резюме. Згодом Мішель отримала запрошення взяти участь у кастингу серіалу "Корона", який вона пройшла з першої спроби. Так Андраде отримала роль покоївки на яхті єгипетського мільярдера.

Зазначимо, що після посту в соцмережах Мішель Андраде привітали з таким кіношним дебютом багато українських зірок — і Джамала, і Світлана Тарабарова, і Соня Плакидюк та Наталка Денисенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Мішель Андраде з’явилася на обкладинці чоловічого журналу XXL у відвертому образі. Сексуальними кадрами із фотосесії співачка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.