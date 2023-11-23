Мішель Андраде знялася у культовому серіалі від Netflix: яка роль їй дісталася
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Співачка отримала дуже незвичайну роль
Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка прикрасила обкладинку чоловічого журналу, стала героїнею культового серіалу від Netflix. Артистка зіграла покоївку на розкішній яхті.
Про це розповіли у "Шо По Шоу" на ютуб-каналі "Люкс ФМ".
Як виявилося, Мішель Андраде пройшла проби та отримала епізодичну роль покоївки у шостому сезоні культового серіалу "Корона" від Netflix. Відомо, що зйомки відбувалися минулого року на острові Майорка, а співачці оплатили всі перельоти, готель, трансфер та величезну гримерку.
Відомо, що коли почалася війна в Україні, Мішель Андраде була за кордоном і не поспішала повертатися до Києва. Проте з-за кордону допомагала волонтерам та шукала можливості щось робити та заробляти на життя. Так у соцмережах артистка познайомилася з кастинг-директоркою та відправила їй своє резюме. Згодом Мішель отримала запрошення взяти участь у кастингу серіалу "Корона", який вона пройшла з першої спроби. Так Андраде отримала роль покоївки на яхті єгипетського мільярдера.
Зазначимо, що після посту в соцмережах Мішель Андраде привітали з таким кіношним дебютом багато українських зірок — і Джамала, і Світлана Тарабарова, і Соня Плакидюк та Наталка Денисенко.
Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Мішель Андраде з’явилася на обкладинці чоловічого журналу XXL у відвертому образі. Сексуальними кадрами із фотосесії співачка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.