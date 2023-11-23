Мишель Андраде снялась в культовом сериале от Netflix: какая роль ей досталась
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Певица получила очень необычную роль
Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая украсила обложку мужского журнала, стала героиней культового сериала от Netflix. Артистка сыграла горничную на роскошной яхте.
Об этом рассказали в "Шо По Шоу" на ютуб-канале "Люкс ФМ".
Как оказалось, Мишель Андраде прошла пробы и получила эпизодическую роль горничной в шестом сезоне культового сериала "Корона" от Netflix. Известно, что съемки проходили в прошлом году на острове Майорка, а певице оплатили все перелеты, отель, трансфер и огромную гримерку.
Известно, что когда началась война в Украине Мишель Андраде была за границей и не спешила возвращаться в Киев. Однако из-за границы помогала волонтерам и искала возможности что-то делать и зарабатывать на жизнь. Так в соцсетях артистка познакомилась с кастинг-директором и отправила ей свое резюме. Позже Мишель получила приглашение принять участие в кастинге сериала "Корона", который она прошла с первой попытки. Так Андраде получила роль горничной на яхте египетского миллиардера.
Отметим, что после поста в соцсетях Мишель Андраде поздравили с таким киношным дебютом многие украинские звезды — и Джамала, и Светлана Тарабарова, и Соня Плакидюк и Наталка Денисенко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Мишель Андраде появилась на обложке мужского журнала XXL в откровенном образе. Сексуальными кадрами с фотосессии певица поделилась на своей странице в Инстаграм.