Мишель Андраде снялась в культовом сериале от Netflix: какая роль ей досталась

Певица получила очень необычную роль

Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая украсила обложку мужского журнала, стала героиней культового сериала от Netflix. Артистка сыграла горничную на роскошной яхте.

Об этом рассказали в "Шо По Шоу" на ютуб-канале "Люкс ФМ".

Как оказалось, Мишель Андраде прошла пробы и получила эпизодическую роль горничной в шестом сезоне культового сериала "Корона" от Netflix. Известно, что съемки проходили в прошлом году на острове Майорка, а певице оплатили все перелеты, отель, трансфер и огромную гримерку.

Известно, что когда началась война в Украине Мишель Андраде была за границей и не спешила возвращаться в Киев. Однако из-за границы помогала волонтерам и искала возможности что-то делать и зарабатывать на жизнь. Так в соцсетях артистка познакомилась с кастинг-директором и отправила ей свое резюме. Позже Мишель получила приглашение принять участие в кастинге сериала "Корона", который она прошла с первой попытки. Так Андраде получила роль горничной на яхте египетского миллиардера.

Отметим, что после поста в соцсетях Мишель Андраде поздравили с таким киношным дебютом многие украинские звезды — и Джамала, и Светлана Тарабарова, и Соня Плакидюк и Наталка Денисенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Мишель Андраде появилась на обложке мужского журнала XXL в откровенном образе. Сексуальными кадрами с фотосессии певица поделилась на своей странице в Инстаграм.