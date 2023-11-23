Катя Осадча зворушила рідкісними кадрами з трьома синами (фото)

Телезірка поділилася своїм материнським щастям

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до початку повномасштабної війни вела програму "Світське життя", а тепер займається соціальними проектами, зворушила українців кадрами із синами.

Свій пост у Instagram Катя Осадча присвятила Міжнародному дню синів. Телезірка показала трьох синів — старшого Іллю, якого народила у першому шлюбі, та двох молодших Івана та Данила, які народилися у шлюбі з Юрієм Горбуновим.

На кадрах можна побачити щасливу багатодітну маму Катю, яка не чає душі у своїх чадах. До речі, довгий час Осадча та Горбунов взагалі не показували обличчя дітей на фото у соцмережах. А старший син Каті Ілля ще рідше з’являється на фото у мережі.

Проте, з нагоди свята телезірка показала всіх трьох дітей та зізналася, що так і не дізналася, як це виховувати доньку, тепер надія лише на онуків.

"Я не знаю, як це виховувати доньку, не знаю, як це коли по будинку скрізь ляльки, замість машинок і мамині речі зникають з шафи. І напевно, це все вже буду бачити на онучках. Але мої хлопці – це абсолютне щастя", — поділилася телеведуча.

Українці не залишили поза увагою такі зворушливі фото і відразу почали коментувати пост Каті:

Ви гарна мама, гарні діти виходять!

Які у вас гарні синочки! Тому що ви гарні батьки!

Ви такі прекрасні, Катю. Нехай радість наповнює все ваше життя! Будьте всі здорові та щасливі.

Вам пощастило тричі.

Хай буде щасливе дитинство у ваших синочків.

Великої різниці немає дівчинка, чи хлопчик. Головне – бачити особистість та розвивати її сильні сторони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Юрій Горбунов розчулив мережу спільним знімком своїх синів. Українці були в захваті від зворушливого кадру з малечею.