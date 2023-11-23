Емілі Ратаковскі у затишному street style прогулялася із собакою на вулицях Нью-Йорка (фото)

Модель продемонструвала свій вуличний стиль

Популярна американська модель та актриса Емілі Ратаковскі, яка нещодавно показала стильний лук для подорожей, не перестає епатувати публіку своїми виходами та витівками. Так, нещодавно красуня потрапила до об’єктиву папараці на прогулянці в Нью-Йорку.

Як виявилося, знімки були зроблені 22 листопада під час прогулянки Емілі Ратаковскі із собакою на вулицях Нью-Йорка, мабуть, десь неподалік місця, де вона живе.

Фото: Getty Images

Для рутинної прогулянки з домашнім улюбленцем зірка вибрала практичний та затишний street style. На знімках вона з’явилася у вільних сірих штанях із широким чорним поясом та теплом світло-сірому светрі, а на її ногах можна побачити пошарпані світлі кроси.

Фото: Getty Images

При цьому свій образ модель доповнила стильною червоною пов’язкою на волоссі та сонцезахисними окулярами. В одній руці Емілі тримала повідець собаки, а в другій невеликий чорний пакетик. І виглядала при цьому дуже впевнено та стильно.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Емілі Ратаковскі у сукні-міді та чоботях на шпильках прогулялася із собакою у Нью-Йорку. Зірку спіймали в об’єктив папараці.