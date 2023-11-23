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Эмили Ратаковски в уютном street style прогулялась с собакой на улицах Нью-Йорка (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Эмили Ратаковски умеет себя преподнести
Эмили Ратаковски умеет себя преподнести. Фото Getty Images

Модель продемонстрировала свой уличный стиль

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно показала стильный лук для путешествий, не перестает эпатировать публику своими выходами и выходками. Так, недавно красотка попала в в объектив папарацци на прогулке в Нью-Йорке.

Как оказалось, снимки были сделаны 22 ноября во время прогулки Эмили Ратаковски с собакой на улицах Нью-Йорка, видимо, где-то недалеко от места, где она живет.

Эмили Ратаковски на прогулке
Фото: Getty Images

Для рутинной прогулки с домашним любимцем звезда выбрала практичный и уютный street style. На снимках она появилась в свободных серых штанах с широким черным поясом и теплом светло-сером свитере, а на ее ногах можно увидеть потрепанные светлые кроссы.

Эмили Ратаковски стиль
Фото: Getty Images

При этом свой образ модель дополнила стильной красной повязкой на волосах и солнцезащитными очками. В одной руке Эмили держала поводок собаки, а во второй небольшой черный пакетик. И выглядела при том очень уверено и стильно.

Эмили Ратаковски
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Эмили Ратаковски в платье-миди и сапогах на шпильках прогулялась с собакой в Нью-Йорке. Звезду поймали в объектив папарацци.

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#Нью-Йорк #Эмили Ратаковски