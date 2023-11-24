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"Локшина вухам не вірить": Юрій Великий з "Квартал 95" насмішив влучною пародією на путіна (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Юрій Великий не перестає дивувати своїми перевтіленнями Новина оновлена 24 листопада 2023, 13:18
Юрій Великий не перестає дивувати своїми перевтіленнями. Фото Скриншот из YouTube

Комік показав нову пародію на путіна

Популярний український комік та зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий, який раніше пародіював Зеленського у "Вечірньому кварталі", з початку війни почав робити забавні та дотепні пародії на росіян та все, що з ними пов’язано. Так, нещодавно ми розповідали, що комік насмішив пародією на інтерв’ю пєскова, а тепер зробив пародію на онлайн-виступ путіна на саміті G20.

Як відомо, на нещодавньому саміті "Великої двадцятки" путін виступав у форматі відеоконференції. І два ключові світові лідери – президент США Джозеф Байден і голова КНР Сі Цзіньпін відмовились бути присутніми під час промови російського диктатора.

"Судячи з усього, у реальних лідерів Америки і Китаю зовсім не залишилося часу і бажання слухати чергову порцію кремлівського марення на G20 і вони вважали за краще зайнятися чимось дійсно важливим. Ну, а всім вам пропонуємо подивитися чергову серію путінського марення під назвою "локшина вухам не вірить", — підписав свою пародію Юрій Великий.

У ролику він виступив в образі путіна, який дуже схожий на кремлівського карлика. А у своєму монолозі ніс таке, що на голову не налазить.

Як зазначили українці у коментарях — той випадок, коли пародія перевершує оригінал. Користувачі були в захваті від схожості коміка з диктатором і вдосталь посміялися з маячні, яку він ніс у пародії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кварталівець Юрій Великий підірвав мережу пародією на "машку захарову". У мережі істерика від образів коміка.

Теги:
#Пародія #Квартал #Юрій Великий