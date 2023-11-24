"Локшина вухам не вірить": Юрій Великий з "Квартал 95" насмішив влучною пародією на путіна (відео)

Комік показав нову пародію на путіна

Популярний український комік та зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий, який раніше пародіював Зеленського у "Вечірньому кварталі", з початку війни почав робити забавні та дотепні пародії на росіян та все, що з ними пов’язано. Так, нещодавно ми розповідали, що комік насмішив пародією на інтерв’ю пєскова, а тепер зробив пародію на онлайн-виступ путіна на саміті G20.

Як відомо, на нещодавньому саміті "Великої двадцятки" путін виступав у форматі відеоконференції. І два ключові світові лідери – президент США Джозеф Байден і голова КНР Сі Цзіньпін відмовились бути присутніми під час промови російського диктатора.

"Судячи з усього, у реальних лідерів Америки і Китаю зовсім не залишилося часу і бажання слухати чергову порцію кремлівського марення на G20 і вони вважали за краще зайнятися чимось дійсно важливим. Ну, а всім вам пропонуємо подивитися чергову серію путінського марення під назвою "локшина вухам не вірить", — підписав свою пародію Юрій Великий.

У ролику він виступив в образі путіна, який дуже схожий на кремлівського карлика. А у своєму монолозі ніс таке, що на голову не налазить.

Як зазначили українці у коментарях — той випадок, коли пародія перевершує оригінал. Користувачі були в захваті від схожості коміка з диктатором і вдосталь посміялися з маячні, яку він ніс у пародії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кварталівець Юрій Великий підірвав мережу пародією на "машку захарову". У мережі істерика від образів коміка.