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"Лапша ушам не верит": Юрий Великий из "Квартал 95" насмешил меткой пародией на путина (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Юрий Великий не перестает удивлять своими перевоплощениями Новость обновлена 24 ноября 2023, 13:18
Юрий Великий не перестает удивлять своими перевоплощениями. Фото Скриншот из YouTube

Комик показал новую пародию на путина

Популярный украинский комик и звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий, который раньше пародировал Зеленского в "Вечернем квартале", с начала войны начал делать забавные и остроумные пародии на россиян и все, что с ними связано. Так, недавно мы рассказывали, что комик насмешил пародией на интервью пескова, а теперь сделал пародию на онлайн-выступление путина на саммите G20.

Как известно, на недавнем саммите "Большой двадцатки" путин выступал в формате видеоконференции. И два ключевых мировых лидера – президент США Джозеф Байден и глава КНР Си Цзиньпин отказались присутствовать во время речи российского диктатора.

"Судя по всему, у реальных лидеров Америки и Китая совсем не осталось времени и желания слушать очередную порцию кремлевских бредов на G20 и они предпочли заняться чем-то действительно важным. Ну, а всем вам предлагаем посмотреть очередную серию путинского бреда под названием "лапша ушам не верит", — подписал свою пародию Юрий Великий.

В ролике он выступил в образе путина, который реально очень похож на кремлевского карлика. А в своем монологе нес такое, что на голову не налазит.

Как отметили украинцы в комментариях — тот случай, когда пародия превосходит оригинал. Пользователи были в восторге от схожести комика с диктатором и вдосталь посмеялись с бреда, который он нес в пародии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кварталовец Юрий Великий взорвал сеть пародией на "машку захарову". В сети истерика от образов комика.

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#Пародия #Квартал #Юрий Великий