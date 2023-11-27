Дантес зізнався, чи продовжує спілкуватися з російським коміком Гудковим (відео)

Артист поділився, чи спілкується із російським приятелем

Популярний український виконавець та шоумен Володимир Дантес, який влітку випустив новий кліп, а з початку повномасштабної війни активно займається волонтерською діяльністю, зізнався, чи спілкується зі своїм російським другом-коміком Олександром Гудковим.

Як розповів Вова Дантес у рубриці "33 питання" на Люкс ФМ, вони товаришували з Гудковим до війни, проте зараз спілкування зійшло нанівець.

За словами Володимира, вони з Гудковим, який не підтримує вторгнення рф в Україну, спілкувалися на початку війни. Проте, з того часу він не дуже намагався підтримувати це спілкування.

"Він може іноді там щось прокоментувати в інсті, привітав мене цього року з днем народження. Але я поки що, у мене якось не вистачає мудрості, я не знаю, чого мені не вистачає, але я не можу підтримувати зараз якісь стосунки. У мене зараз голова більше болить про тих, хто перебуває в Україні", — поділився Володимир Дантес.

До речі, мало хто знає, що російський комік Олександр Гудков та український виконавець Вова Дантес однофамільці. Дантес – це творчий псевдонім Володимира Гудкова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися учасники української "Фабрики зірок" Дантес, Барських, Астаф’єва, Цибульська та інші. Фото із серії "тоді й зараз".