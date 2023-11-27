Дантес признался, продолжает ли общаться с российским комиком Гудковым (видео)

Артист поделился, общается ли с российским приятелем

Популярный украинский исполнитель и шоумен Владимир Дантес, который летом выпустил новый клип, а с начала полномасштабной войны активно занимается волонтерской деятельностью, признался, общается ли со своим российским другом-комиком Александром Гудковым.

Как рассказал Вова Дантес в рубрике "33 вопроса" на Люкс ФМ, они дружили с Гудковым до войны, однако, сейчас общение сошло на нет.

По словам Владимира, они с Гудковым, который не поддерживает вторжение рф в Украину, общались в начале войны. Однако, с того времени он не очень стремиться поддерживать это общение.

"Он может иногда там что-нибудь прокомментировать в инсте, поздравил меня в этом году с днем рождения. Но я пока, у меня как-то не хватает мудрости, я не знаю, чего мне не хватает, но я не могу поддерживать сейчас какие-то отношения. У меня сейчас голова больше болит о тех, кто находится в Украине", — поделился Владимир Дантес.

К слову, мало кто знает, что российский комик Александр Гудков и украинский исполнитель Вова Дантес — однофамильцы. Дантес — это творческий псевдоним Владимира Гудкова.

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