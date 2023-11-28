Казки від Картопляного Пюрера: комік Юрій Великий підірвав мережу новою пародією на Лукашенка (відео)

Комік повеселив мережу новою пародією

Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який раніше пародіював президента Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", з початку війни почав робити кумедні пародії на росіян і все, що з ними пов’язано. Так, нещодавно ми розповідали, що комік насмішив пародією на інтерв’ю піскова, а тепер зробив пародію на білоруського диктатора Лукашенка.

Як відомо, минулого тижня у Мінську пройшло чергове збіговисько ОДКБ, яке проігнорував прем’єр-міністр Вірменії Пашинян. Схоже, він перший, хто на собі відчув всю недолугість цієї організації, яка колективно виконує свої зобов’язання лише на папері.

Саме на цю тему Юрій Великий вирішив пофантазувати та розіграти пародію в образі Лукашенка, який коментує журналістам підсумки саміту ОДКБ.

"Після закінчення саміту, Лукашенко та якийсь із путіних усамітнилися в одному автомобілі. Чим вони там займалися і про що говорили — невідомо, тому дана пародія є лише однією з версій", — підписав відео Юрій Великий та побажав користувачам приємного перегляду.

Треба сказати, що нова пародія від коміка підірвала мережу, відео менш ніж за добу зібрало понад півмільйона переглядів і сотні коментарів. Ось, що пишуть користувачі під відео:

На шампурі всі крутили ОДКБ, не лише Вірменія.

Той самий випадок, коли пародія краща за оригінал. Дякую, Юрію, за твою творчість та громадянську позицію.

Усі герої у виконанні Юрія чудові! Що називається не в брову, а в око!

А чи можна нам цього Лукашенка замість того? Будь ласка, дуже треба!

Казки від Картопляного Пюрера, як завжди, на висоті!

Психована личинка! Це шалено! Юрію, дякую за відео!

Той випадок, коли пародист харизматичніший за оригінал.

Психована личинка! Ви геній!

Раніше "Телеграф" розповідав, що Юрій Великий із "Квартал 95" насмішив влучною пародією на путіна. Актор показав кумедну пародію на кремлівську міль.