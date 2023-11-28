Сказки от Картофельного Пюрера: комик Юрий Великий взорвал сеть новой пародией на Лукашенко (видео)
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Комик повеселил сеть новой пародией
Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который раньше пародировал президента Зеленского в концертах "Вечернего квартала", с начала войны начал делать забавные пародии на россиян и все, что с ними связано. Так, недавно мы рассказывали, что комик насмешил пародией на интервью пескова, а теперь сделал пародию на белорусского диктатора Лукашенко.
Как известно, на прошлой неделе в Минске прошло очередное сборище ОДКБ, которое проигнорировал премьер-министр Армении Пашинян. Похоже, он первый, кто на себе ощутил весь бред этой организации, которая коллективно выполняет свои обязательства только на бумаге.
Именно на эту тему Юрий Великий решил пофантазировать и разыграть пародию в образе Лукашенко, который комментирует журналистам итоги саммита ОДКБ.
"После окончания саммита, Лукашенко и какой-то из путиных уединились в одном автомобиле. Чем они там занимались и о чем говорили – неизвестно, поэтому данная пародия является лишь одной из версий", — подписал видео Юрий Великий и пожелал пользователям приятного просмотра.
Надо сказать, что новая пародия от комика взорвала сеть, видео менее чем за сутки собрало более полумиллиона просмотров и сотни комментариев. Вот, что пишут юзеры под видео:
- На шампуре все вертели ОДКБ, не только Армения.
- Тот самый случай, когда пародия лучше оригинала. Спасибо, Юрий, за твоё творчество и гражданскую позицию.
- Все герои в исполнении Юрия великолепны! Что называется не в бровь, а в глаз!
- А можно нам этого Лукашенко вместо того? Пожалуйста, очень надо!
- Сказки от Картофельного Пюрера, как всегда, на высоте!
- Психованная личинка! Это обалденно! Юрий, спасибо за видео!
- Тот случай, когда пародист харизматичнее оригинала.
- Психованная личинка! Вы гений!
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Юрий Великий из "Квартал 95" насмешил меткой пародией на путина. Актер показал забавную пародию на кремлевскую моль.