Сказки от Картофельного Пюрера: комик Юрий Великий взорвал сеть новой пародией на Лукашенко (видео)

Комик повеселил сеть новой пародией

Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который раньше пародировал президента Зеленского в концертах "Вечернего квартала", с начала войны начал делать забавные пародии на россиян и все, что с ними связано. Так, недавно мы рассказывали, что комик насмешил пародией на интервью пескова, а теперь сделал пародию на белорусского диктатора Лукашенко.

Как известно, на прошлой неделе в Минске прошло очередное сборище ОДКБ, которое проигнорировал премьер-министр Армении Пашинян. Похоже, он первый, кто на себе ощутил весь бред этой организации, которая коллективно выполняет свои обязательства только на бумаге.

Именно на эту тему Юрий Великий решил пофантазировать и разыграть пародию в образе Лукашенко, который комментирует журналистам итоги саммита ОДКБ.

"После окончания саммита, Лукашенко и какой-то из путиных уединились в одном автомобиле. Чем они там занимались и о чем говорили – неизвестно, поэтому данная пародия является лишь одной из версий", — подписал видео Юрий Великий и пожелал пользователям приятного просмотра.

Надо сказать, что новая пародия от комика взорвала сеть, видео менее чем за сутки собрало более полумиллиона просмотров и сотни комментариев. Вот, что пишут юзеры под видео:

На шампуре все вертели ОДКБ, не только Армения.

Тот самый случай, когда пародия лучше оригинала. Спасибо, Юрий, за твоё творчество и гражданскую позицию.

Все герои в исполнении Юрия великолепны! Что называется не в бровь, а в глаз!

А можно нам этого Лукашенко вместо того? Пожалуйста, очень надо!

Сказки от Картофельного Пюрера, как всегда, на высоте!

Психованная личинка! Это обалденно! Юрий, спасибо за видео!

Тот случай, когда пародист харизматичнее оригинала.

Психованная личинка! Вы гений!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Юрий Великий из "Квартал 95" насмешил меткой пародией на путина. Актер показал забавную пародию на кремлевскую моль.