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Сказки от Картофельного Пюрера: комик Юрий Великий взорвал сеть новой пародией на Лукашенко (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Юрий Великий в образе Лукашенко Новость обновлена 28 ноября 2023, 11:26
Юрий Великий в образе Лукашенко. Фото Скриншот из YouTube

Комик повеселил сеть новой пародией

Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который раньше пародировал президента Зеленского в концертах "Вечернего квартала", с начала войны начал делать забавные пародии на россиян и все, что с ними связано. Так, недавно мы рассказывали, что комик насмешил пародией на интервью пескова, а теперь сделал пародию на белорусского диктатора Лукашенко.

Как известно, на прошлой неделе в Минске прошло очередное сборище ОДКБ, которое проигнорировал премьер-министр Армении Пашинян. Похоже, он первый, кто на себе ощутил весь бред этой организации, которая коллективно выполняет свои обязательства только на бумаге.

Именно на эту тему Юрий Великий решил пофантазировать и разыграть пародию в образе Лукашенко, который комментирует журналистам итоги саммита ОДКБ.

"После окончания саммита, Лукашенко и какой-то из путиных уединились в одном автомобиле. Чем они там занимались и о чем говорили – неизвестно, поэтому данная пародия является лишь одной из версий", — подписал видео Юрий Великий и пожелал пользователям приятного просмотра.

Надо сказать, что новая пародия от комика взорвала сеть, видео менее чем за сутки собрало более полумиллиона просмотров и сотни комментариев. Вот, что пишут юзеры под видео:

  • На шампуре все вертели ОДКБ, не только Армения.
  • Тот самый случай, когда пародия лучше оригинала. Спасибо, Юрий, за твоё творчество и гражданскую позицию.
  • Все герои в исполнении Юрия великолепны! Что называется не в бровь, а в глаз!
  • А можно нам этого Лукашенко вместо того? Пожалуйста, очень надо!
  • Сказки от Картофельного Пюрера, как всегда, на высоте!
  • Психованная личинка! Это обалденно! Юрий, спасибо за видео!
  • Тот случай, когда пародист харизматичнее оригинала.
  • Психованная личинка! Вы гений!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Юрий Великий из "Квартал 95" насмешил меткой пародией на путина. Актер показал забавную пародию на кремлевскую моль.

Теги:
#Лукашенко #Пародия #Юрий Великий