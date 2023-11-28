Олег Собчук розлучається з дружиною, яка оприлюднила скандальну переписку

Співак Олег Собчук розлучається з дружиною Марією після 20 років шлюбу

Зірки українського шоубізу вже не ті: про когось узагалі не чути, хтось спробував себе у політиці, дехто пішов воювати, а хтось перебуває на межі сімейного краху. Зокрема нещодавно стало відомо, що сім'я лідера гурту "Скай" Олега Собчука розпадається.

Про невтішну ситуацію в родині на своїй сторінці в Instagram написала колишня дружина музиканта Марія. Жінка натякнула, що причиною розриву стали токсичні стосунки із Собчуком, які просто-напросто зайшли в глухий кут.

"20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. На жаль, зараз це проєктується на дітей", — висловилася жінка.

Марія дала зрозуміти, що її колишній чоловік - аб'юзер

Згодом Марія оприлюднила листування з Олегом Собчуком. Слова, з якими музикант звертається до колишньої дружини, просто вражають. Чоловік називає жінку "невдячним створінням" та погрожує, що забере квартиру.

Виходячи з опублікованої Марією переписки, Собчук написав, що у разі агресивної поведінки Марії він налаштований відібрати квартиру та роздерибанити все майно, яке пара нажила разом.

"Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння…Немає ані бажання, ані часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все зрозуміло давно. Доводити нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися", — написав Олег Собчук.

Марія Собчук вже прокоментувала слова колишнього чоловіка. Колишня дружина артиста наголосила, що саме так відреагував, як вона його назвала, "аб'юзер", коли вона вперше почала розповідати правду про їхній шлюб.

"Ось так реагує аб'юзер, коли ти починаєш говорити правду про нього. Вперше за 20 років! Зараз я щаслива і пишаюся собою! Нікому більше не дозволю так із собою поводитися. Ця жінка на фото намагається любити себе, а не чекати підтвердження, що я заслуговую на любов і добро", — написала Марія.

Жінка заново вчиться любити себе

Варто нагадати, що Олег Собчук та його дружина Марія перебували у шлюбі двадцять років. Вони мають двох дітей – доньку Тетяну (2003 рік) та сина Арсена (2009 рік). Раніше пара не виносила сміття з хати та не розповідала про проблеми в родині.

Раніше "Телеграф" писав, що Сашко Положинський поділився думками, чому він вступив до лав ЗСУ. Артист регулярно розповідає про своє життя на фронті.