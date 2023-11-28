Олег Собчук расстается с женой, обнародовавшей скандальную переписку

Певец Олег Собчук расстается с женой Марией после 20 лет брака

Звезды украинского шоу-бизнеса уже не те: о некоторых вообще не слышно, кто-то попробовал себя в политике, кто-то пошел воевать, а кое-кто находится на грани семейного краха. В частности, недавно стало известно, что семья лидера группы "Скай" Олега Собчука распадается.

О неприятной ситуации в семье на своей странице в Instagram написала бывшая жена музыканта Мария. Женщина намекнула, что причиной разрыва стали токсичные отношения с Собчуком, которые просто зашли в глухой угол.

"20 лет стажа моих токсичных отношений. Спасибо менталочке, что она у меня так сильная. К сожалению, сейчас это проектируется на детей", — высказалась женщина.

Мария дала понять, что ее бывший муж – абьюзер

Впоследствии Мария обнародовала переписку с Олегом Собчуком. Слова, с которыми музыкант обращается к бывшей жене, просто поражают. Мужчина называет женщину "неблагодарным созданием" и угрожает, что заберет квартиру.

Исходя из опубликованной Марией переписки, Собчук написал, что в случае агрессивного поведения Марии он настроен отобрать квартиру и раздерибанить все имущество, которое пара нажила вместе.

"Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание… Нет ни желания, ни времени с тобой спорить. По тебе все ясно давно. Доказывать ничего я тебе не собираюсь, надо быстрее развестись" — ответил Собчук.

Мария Собчук уже прокомментировала слова бывшего мужа. Бывшая жена артиста отметила, что именно так отреагировал, как она его назвала, "абьюзер", когда она впервые начала рассказывать правду об их браке.

"Вот так реагирует абьюзер, когда ты начинаешь говорить правду о нем. Впервые за 20 лет! Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести. Эта женщина на фото пытается любить себя, а не ждать подтверждения, что я заслуживаю любви и добра", — написала Мария.

Женщина заново учится любить себя

Следует напомнить, что Олег Собчук и его жена Мария состояли в браке двадцать лет. У них двое детей – дочь Татьяна (2003 год) и сын Арсен (2009 год). Раньше пара не выносила сор из избы и не рассказывала о проблемах в семье.

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