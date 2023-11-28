Молода українська співачка приголомшила провокативним образом на червоній доріжці (фото)

SHADU з’явилася на публіці з "кривавим" обличчям

Молода українська співачка SHADU, справжнє ім’я якої Ксенія Шадурська, з’явилася на червоній доріжці у провокативному образі. Як виявилося, своїм вбранням та макіяжем артистка вирішила зробити нагадування українцям, що війна триває.

У своєму Instagram SHADU опублікувала фото із червоної доріжки телезйомки проекту "Музична платформа" у Києві. Саме туди дівчина прийшла в незвичайному повністю чорному вбранні, а на її обличчі було намальовано червону лінію, яка ділила обличчя навпіл.

Таким незвичайним макіяжем молода артистка вирішила нагадати українцям, що війна триває, а наші Збройні сили потребують підтримки.

У соцмережі SHADU написала послання, в якому пояснила свій образ та червону лінію на обличчі:

"Своїм образом та мейком я захотіла привернути увагу до батьківської втрати своїх дітей. Червона лінія — це символ крові наших захисників, завдяки яким ми живемо, працюємо! Прошу не забувайте що в країні війна! Донатьте та робіть усе залежне від себе".

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