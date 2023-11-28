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Молодая украинская певица ошеломила провокативным образом на красной дорожке (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Певица SHADU удивила образом на красной дорожке Новость обновлена 28 ноября 2023, 15:23
Певица SHADU удивила образом на красной дорожке. Фото https://www.instagram.com/offi_shadu/

SHADU появилась на публике с "кровавым" лицом

Молодая украинская певица SHADU, настоящее имя которой Ксения Шадурская, появилась на красной дорожке в провокативном образе. Как оказалось, своим нарядом и макияжем артистка решила сделать напоминание украинцам, что война продолжается.

В своем Instagram SHADU опубликовала фото с красной дорожки телесъемки проекта "Музыкальная платформа" в Киеве. Именно туда девушка пришла в необычном полностью черном наряде, а на ее лице была нарисована красная линия, которая делила лицо на две половины.

Таким необычным макияжем молодая артистка решила напомнить украинцам, что война продолжается, а наши Вооруженные силы нуждаются в поддержке.

В соцсети SHADU написала послание, в котором объяснила свой образ и красную линию на лице:

"Своим образом и мейком я хотела привлечь внимание к родительской потере своих детей. Красная линия – это символ крови наших защитников, благодаря которым мы живем, работаем! Прошу не забывайте, что в стране война! Донатьте и делайте все, что зависит от вас".

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#Красная дорожка #SHADU