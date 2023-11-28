Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються: блогери розказали правду (відео)

Трінчер та Волошин зізналися, що розлучаються

Вже кілька місяців фанати Анни Трінчер та Олександра Волошина переживають за їхні відносини. Блогери, які активно ведуть свої сторінки в соціальних мережах, раптово перестали показувати свої стосунки. Про розлучення Олега Собчука з дружиною ми вже розповідали раніше.

Трінчер та Волошин раніше ділилися у своїх інстаграм-сторінках, що переживають важкий період у стосунках та проходять терапію у психолога. Молоді люди навіть деякий час жили окремо. Фани вже почали надіятись, що в пари налагодяться стосунки і вони далі будуть радувати смішними та милими відео в Тік Ток та Інстаграм.

Блогери записали душевне відео про те, що стало причиною їхнього розриву та хто ініціював розлучення. Співачка зізнається, що каталізатором кризи у стосунках став діагноз — депресія. Точніше, обсесивно-компульсивний розлад Волошина. "Ми розлучаємось, бо я не готовий далі спричиняти тобі той біль, який раніше спричиняв", зізнається блогер. Також Волошин визнав, що у всьому винен він. Рішення про розлучення озвучив також Олександр.

Вони не стали виливати бруд, а навпаки подякували один одному за прожитий досвід. "Я тобі вдячний за те, що ти взагалі з’явилася в моєму житті". "Я тобі дуже вдячна за те, що з тобою я стала розумнішою", — розчулюється Анна. Майже ціле відео Трінчер розмовляла зі сльозами на очах.

"Телеграф" раніше розповідав, що блогерка Саша Бо народила донечку. Ми поділилися першими фото крихітки.