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Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються: блогери розказали правду (відео)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються Новина оновлена 28 листопада 2023, 17:15
Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються. Фото rbk.ua

Трінчер та Волошин зізналися, що розлучаються

Вже кілька місяців фанати Анни Трінчер та Олександра Волошина переживають за їхні відносини. Блогери, які активно ведуть свої сторінки в соціальних мережах, раптово перестали показувати свої стосунки. Про розлучення Олега Собчука з дружиною ми вже розповідали раніше.

Трінчер та Волошин раніше ділилися у своїх інстаграм-сторінках, що переживають важкий період у стосунках та проходять терапію у психолога. Молоді люди навіть деякий час жили окремо. Фани вже почали надіятись, що в пари налагодяться стосунки і вони далі будуть радувати смішними та милими відео в Тік Ток та Інстаграм.

Блогери записали душевне відео про те, що стало причиною їхнього розриву та хто ініціював розлучення. Співачка зізнається, що каталізатором кризи у стосунках став діагноз — депресія. Точніше, обсесивно-компульсивний розлад Волошина. "Ми розлучаємось, бо я не готовий далі спричиняти тобі той біль, який раніше спричиняв", зізнається блогер. Також Волошин визнав, що у всьому винен він. Рішення про розлучення озвучив також Олександр.

Вони не стали виливати бруд, а навпаки подякували один одному за прожитий досвід. "Я тобі вдячний за те, що ти взагалі з’явилася в моєму житті". "Я тобі дуже вдячна за те, що з тобою я стала розумнішою", — розчулюється Анна. Майже ціле відео Трінчер розмовляла зі сльозами на очах.

"Телеграф" раніше розповідав, що блогерка Саша Бо народила донечку. Ми поділилися першими фото крихітки.

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#Розлучення #Блогер