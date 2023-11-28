Анна Тринчер и Александр Волошин расстаются: блоггеры рассказали правду (видео)

Тринчер и Волошин признались, что разводятся

Уже несколько месяцев фанаты Анны Тринчер и Александра Волошина переживают за их отношения. Блоггеры, активно ведущие свои страницы в социальных сетях, внезапно перестали показывать свои отношения. О разводе Олега Собчука с супругой мы уже рассказывали раньше.

Тринчер и Волошин ранее делились в своих инстаграм-страницах, которые переживают тяжелый период в отношениях и проходят терапию у психолога. Молодые люди даже некоторое время жили в отдельности. Фаны уже начали надеяться, что у пары наладятся отношения и они будут радовать смешными и милыми видео в Тик Ток и Инстаграм.

Блоггеры записали душевное видео о том, что стало причиной их разрыва и кто инициировал развод. Певица признается, что катализатором кризиса стал диагноз — депрессия. Точнее, обсессивно-компульсивное расстройство Волошина. "Мы расстаемся, потому что я не готов дальше причинять тебе ту боль, которую раньше причинял", признается блогер. Также Волошин признал, что во всем виноват он. Решение о разводе озвучил также Александр.

Они не стали изливать грязь, а наоборот поблагодарили друг друга за прожитый опыт. "Я тебе благодарен за то, что ты вообще явилась в моей жизни". "Я тебе очень благодарна за то, что с тобой я стала умнее", — умиляется Анна. Почти целое видео Тринчер разговаривала со слезами на глазах.

"Телеграф" ранее рассказывал, что блоггерша Саша Бо родила дочь. Мы поделились первыми фото крохи.