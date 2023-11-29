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Сорочку забув одягнути: Тімоті Шаламе у рожевому піджаку на голе тіло з’явився на прем’єрі фільму (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Тімоті Шаламе викликав фурор новим образом Новина оновлена 29 листопада 2023, 11:23
Тімоті Шаламе викликав фурор новим образом. Фото Getty Images

Актор розбурхав шанувальниць новим виходом

Популярний американський актор французького походження Тімоті Шаламе, якому приписують роман з Кайлі Дженнер, особливо після того, як він прийшов підтримати її на нагородженні WSJ, розбурхав шанувальників новим виходом у світ.

Актор з’явився у Лондоні на світовій прем’єрі фільму "Вонка", в якому зіграв головну роль Віллі Вонки, у незвичайному образі. Захід проходив у Королівському фестивальному залі 28 листопада 2023 року.

Тімоті Шаламе, прем’єра фільму Вонка
Фото: Getty Images

Як видно, 27-річний зірка "Дюни" красувався перед камерами та спілкувався з колегами та зірковими гостями у розкішному темно-рожевому костюмі незвичайної фактури. Проте, виглядає так, ніби Шаламе забув одягнути сорочку під піджак і сяяв злегка оголеним торсом.

Тімоті Шаламе, фільм Вонка
Фото: Getty Images

При цьому головною фішкою образу Тімоті Шаламе залишається його пишна кучерява шевелюра, яка додає актору особливого шарму та елегантності. До речі, на шиї у знаменитості можна побачити незвичайну масивну прикрасу.

Тімоті Шаламе та Містер Бін
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що зіркова пара Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше з’явилися разом на публіці. Закохані з’явилися разом на шоу Бейонсе в Інглвуді в окрузі Лос-Анджелес.

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