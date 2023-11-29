Рубашку забыл надеть: Тимоти Шаламе в розовом пиджаке на голое тело появился на премьере фильма (фото)

Актер взбудоражил поклонниц новым выходом

Популярный американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе, которому приписывают роман с Кайли Дженнер, особенно после того, как он пришел поддержать ее на награждении WSJ, взбудоражил поклонников новым выходом в свет.

Актер появился в Лондоне на мировой премьере фильма "Вонка", в котором сыграл главную роль Вилли Вонки, в необычном образе. Мероприятие проходило в Королевском фестивальном зале 28 ноября 2023 года.

Фото: Getty Images

Как видно, 27-летний звезда "Дюны" красовался перед камерами и общался с коллегами и звездными гостями в роскошном темно-розовом костюме необычной фактуры. Однако, выглядит так, будто Шаламе забыл надеть рубашку под пиджак и сверкал слегка оголенным торсом.

Фото: Getty Images

При этом главной фишкой образа Тимоти Шаламе остается его пышная кудрявая шевелюра, которая добавляет актеру особого шарма и элегантности. К слову, на шее у знаменитости можно увидеть необычное массивное украшение.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звездная пара Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые появились вместе на публике. Влюбленные появились вместе на шоу Бейонсе в городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес.