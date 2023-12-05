Батьку Брітні Спірс ампутували ногу — ЗМІ

Можливо, зірка піде на примирення з батьком після такої події

Батьку відомої американської співачки Брітні Спірс, яка нещодавно випустила скандальні мемуари, ампутували ногу після тривалої інфекції. Можливо, після цієї події знаменитість, яка довгий час скандалила з батьком, відновить з ним стосунки.

Як пише "Телеграф" з посиланням на видання TMZ, Брітні Спірс вже говорила про те, що сумує за своєю родиною і навіть робила спроби налагодити стосунки з матір’ю, братом та сестрою.

Як пише видання, батько знаменитості Джеймі Спірс довгий час мав інфекцію, йому провели п’ять невдалих операцій. Після всіх спроб зупинити розвиток хвороби, лікарі вирішили, що виходом стане ампутація.

Фото: Getty Images

Як повідомляють джерела, здоров’я Джеймі Спірс, який мав й інші хвороби, підкосив ще й потік критики, яка на нього обрушилася з приводу його поводження з дочкою під час опікунства.

Як відомо, батько переїхав до Брітні Спірс у 2007 році, щоб подбати про свою дорослу дочку. Однак це обернулося судами та скандалами.

Фото: Getty Images

Тепер Брітні Спірс намагається налагодити стосунки з сім’єю, вона навіть запросила маму на вечірку з приводу свого дня народження. На свято було запрошено і сестру, проте вона не змогла приїхати, тоді як брат співачки був на вечірці. ЗМІ припускають, що примирення Брітні з батьком має статися дуже скоро, особливо з огляду на його хворобу та ампутацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, Джастін Тімберлейк подає до суду на Брітні Спірс за мемуари про їхні стосунки та аборт. Актор і співак хоче засудити свою колишню кохану за те, що та виставила його у непристойному світлі.