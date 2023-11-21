Джастін Тімберлейк подає позов на Брітні Спірс за мемуари про їхні відносини і аборт

Актор і співак хоче засудити свою колишню кохану за те, що та виставила його у непристойному світлі

Проблеми Брітні Спірс не закінчуються. Лише влітку вона розлучалася зі своїм чоловіком-тренером Семом Асгарі, як зараз Джастін Тімберлейк захотів подати на неї позов до суду.

Це сталося тому, що Брітні у своїх мемуарах розповіла, як Джастін змусив її зробити аборт. За інформацією Bilshe, після книги поп-діви Тімберлейк зазнав падіння своєї репутації.

Так, він довго не міг з’являтися на публіці через хейт шанувальників, і лише нещодавно вийшов у світ із нинішньою дружиною Джесікою Біл. Після цих подій Джастін почав думати про те, щоб подати позов на співачку.

Він припускав, що громадськість забуде сказане в мемуарах, але багато хейтерів досі продовжують цькувати його і Біл у соцмережах.

Більше того, повідомляється, що Джастін кілька разів навіть переносив свої виступи у клубі, через що отримував збитки.

Раніше ми писали, що Брітні представила автобіографічну книгу "Жінка в мені". У мемуарах поп-зірка розповіла невідомі раніше факти про своє життя — наприклад, про свого тиранічного батька, сексуальні контакти в підлітковому віці, а також аборт під час відносин з Тімберлейком.

Зокрема, зірка пише про медикаментозний аборт, який зробила в період роману зі співаком. Більше того, пігулки викликали побічний ефект, але закохані не звернулися до лікарів, оскільки побоялися, що інформація стане відомою журналістам. Співачка каже, що годинами лежала, згорнувшись калачиком, на підлозі ванної кімнати, плакала та кричала від болю. Тімберлейк тим часом грав на гітарі, намагаючись підтримати свою 19-річну подругу.

У той же час про своїх зіркових колег Спірс відгукується добре. Співачка дякує за поради Мадонні, а Періс Хілтон цінує за тепле ставлення та турботу.