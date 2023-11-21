Джастин Тимберлейк подает в суд на Бритни Спирс за мемуары об их отношениях и аборте

Актер и певец хочет засудить свою бывшую возлюбленную за то, что та выставила его в неблаговидном свете

Проблеми Бритни Спирс не заканчиваются. Только летом она разводилась со своим мужем-тренером Сэмом Асгари, как сейчас Джастин Тимберлейк захотел подать на нее иск в суд.

Это произошло потому, что Бритни в своих мемуарах рассказала, как Джастин заставил ее сделать аборт. По информации Bilshe, после книги поп-дивы Тимберлейк столкнулся с падением своей репутации.

Так, он долго не мог появляться на публике из-за хейта поклонников, и лишь недавно вышел в свет с нынешней женой Джессикой Бил. После этих событий Джастин стал подумывать о том, чтобы подать иск на певицу.

Он предполагал, что общественность забудет сказанное в мемуарах, но многие хейтеры до сих пор продолжают травить его и Джессику Бил в соцсетях.

Более того, сообщается, что Джастин несколько раз даже переносил свои выступления в клубе, из-за чего получал убытки.

Ранее мы писали, что Бритни представила автобиографическую книгу "Женщина во мне". В мемуарах поп-звезда рассказала неизвестные ранее факты о своей жизни — например, о своем тираничном отце, о сексуальных контактах в подростковом возрасте, а также об аборте во время отношений с Тимберлейком.

В частности, звезда пишет о медикаментозном аборте, который сделала в период романа с певцом. Более того, таблетки вызвали побочный эффект, но влюбленные не обратились к врачам, поскольку побоялись, что информация станет известна журналистам. Певица говорит, что часами лежала, свернувшись калачиком, на полу ванной комнаты, плакала и кричала от боли. Тимберлейк в это время играл на гитаре, пытаясь поддержать свою 19-летнюю подругу.

В то же время о своих звездных коллегах Спирс отзывается хорошо. Певица благодарит за советы Мадонну, а Пэрис Хилтон ценит за теплое отношение и заботу.