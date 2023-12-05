Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу — СМИ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Возможно звезда пойдет на примирение с отцом после такого события
Отцу известной американской певицы Бритни Спирс, которая недавно выпустила скандальные мемуары, ампутировали ногу после продолжительной инфекции. Возможно после этого события знаменитость, которая долгое время скандалила с отцом, восстановить с ним отношения.
Как пишет "Телеграф" со ссылкой на издание TMZ, Бритни Спирс уже говорила о том, что скучает по своей семье и даже делала попытки наладить отношения с матерью, братом и сестрой.
Как пишет издание, отец знаменитости Джейми Спирс долгое время имел инфекцию, ему провели пять неудачных операций. После всех попыток остановить развитие болезни, врачи приняли решение, что выходом станет ампутация.
Как сообщают источники, здоровье Джейми Спирс, у которого были и другие болезни, подкосил еще и поток критики, которая на него обрушилась по поводу его обращения с дочерью во время опекунства.
Как известно, отец переехал к Бритни Спирс в 2007 году, чтобы позаботится о своей взрослой дочери. Однако это обернулось судами и скандалами.
Теперь же Бритни Спирс пытается наладить отношения с семьей, она даже пригласила маму на вечеринку по поводу своего дня рождения. На праздник была приглашена и сестра, однако она не смогла приехать, тогда как брат певицы, был на вечеринке. СМИ предполагают, что примирение Бритни с отцом должно случится очень скоро, особенно учитывая его болезнь и ампутацию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, Джастин Тимберлейк подает в суд на Бритни Спирс за мемуары об их отношениях и аборте. Актер и певец хочет засудить свою бывшую возлюбленную за то, что та выставила его в неблаговидном свете.