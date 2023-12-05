Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу — СМИ

Возможно звезда пойдет на примирение с отцом после такого события

Отцу известной американской певицы Бритни Спирс, которая недавно выпустила скандальные мемуары, ампутировали ногу после продолжительной инфекции. Возможно после этого события знаменитость, которая долгое время скандалила с отцом, восстановить с ним отношения.

Как пишет "Телеграф" со ссылкой на издание TMZ, Бритни Спирс уже говорила о том, что скучает по своей семье и даже делала попытки наладить отношения с матерью, братом и сестрой.

Как пишет издание, отец знаменитости Джейми Спирс долгое время имел инфекцию, ему провели пять неудачных операций. После всех попыток остановить развитие болезни, врачи приняли решение, что выходом станет ампутация.

Фото: Getty Images

Как сообщают источники, здоровье Джейми Спирс, у которого были и другие болезни, подкосил еще и поток критики, которая на него обрушилась по поводу его обращения с дочерью во время опекунства.

Как известно, отец переехал к Бритни Спирс в 2007 году, чтобы позаботится о своей взрослой дочери. Однако это обернулось судами и скандалами.

Фото: Getty Images

Теперь же Бритни Спирс пытается наладить отношения с семьей, она даже пригласила маму на вечеринку по поводу своего дня рождения. На праздник была приглашена и сестра, однако она не смогла приехать, тогда как брат певицы, был на вечеринке. СМИ предполагают, что примирение Бритни с отцом должно случится очень скоро, особенно учитывая его болезнь и ампутацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Джастин Тимберлейк подает в суд на Бритни Спирс за мемуары об их отношениях и аборте. Актер и певец хочет засудить свою бывшую возлюбленную за то, что та выставила его в неблаговидном свете.