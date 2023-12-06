"Заначку маю": Співачка Lama зізналася, на які гроші живе під час війни (відео)

Українська виконавиця Lama нечасто виступає з концертами

Більшість українських артистів мають активне публічне життя, а дехто дуже комфортно себе почуває у тіні. До таких виконавців належить співачка Наталя Дзеньків, яка відома під псевдонімом Lama.

Нещодавно артистка відверто розповіла про своє особисте життя, концерти та фінансову стабільність в інтерв'ю Славі Дьоміну. Наталя Дзеньків, яка стала справжньою зіркою у 2000-х роках та швидко завоювала прихильність української аудиторії, пригадала молодість та часи, коли все в її житті лише починалося.

В інтерв’ю зірка зізналася, що дуже швидко вискочила заміж ще в юному віці, проте цей шлюб розпався.

"У мене був хлопець. Він був схожий на Томаса Андерса. Такий гарний, чорнявий. Я настільки була безшабашною, що не розібралася хто він, що він. Ми познайомилися, і в той же день він зробив пропозицію. І я погодилася. Шлюб протривав близько року. А потім Віталік Телезін з'явився", — пригадала вона.

До слова, після першого невдалого шлюбу Наталя офіційно більше не виходила заміж. Зараз вона перебуває у тривалих щасливих стосунках без штампу в паспорті.

"Не одружені. Для кого, для чого? У нас і так нормальна повноцінна родина. Моя мама такого ж самого бачення, як і я", — наголосила співачка.

Говорячи про свої концерти, яких небагато, та фінансову стабільність, Наталя акцентувала увагу на тому, що зазвичай не рахує гроші, бо цим займається її чоловік.

"Періодично я даю концерти, а також даю уроки по вокалу. Це невід’ємна частина мене, я непогано в цьому себе проявила і зрозуміла, що я дуже класний тренер. Концертів небагато, але живу нормально", — зауважила артистка.

Вона додала, що гроші рахує нечасто. "Я рахую гроші тоді, коли їх отримую. А коли починаєш витрачати, то бачиш – ой, їх залишилось дуже мало. Я розумію, що правильно не роблю, бо не веду бухгалтерський звіт, у мене бухгалтерський звіт лише після концерту, а вдома ці справи робить чоловік. Я суто займаюся Ламою", — розповіла артистка та додала, що має фінансову подушку.

Лама була відвертою з Дьоміним

"Заначку маю. Там багато", — жартома сказала Лама.

Говорячи про свою особистість, артистка підкреслила, що вважає себе маніфестором-відлюдником, який все організовує, творить, а згодом зникає в зону комфорту. "Я коли стала жити біля лісу, то там віджила, отримала баланс", — резюмувала співачка.

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