63-річна Джуліанна Мур захопила образом total black на червоній доріжці у Лондоні (фото)

Актриса сяяла під спалахами фотокамер

Популярна американська актриса Джуліанна Мур, яка нещодавно разом із чоловіком "засвітилися" на Тижні моди в Мілані у трендовій сукні міді, знову стала об’єктом обговорень у мережі. Зірка з’явилася на фотосесії, присвяченій фільму "Травень, грудень", у якому зіграла одну з головних ролей.

Фотосесія "May December" проходила у кінотеатрі The Curzon Bloomsbury 6 грудня у Лондоні. На червоній доріжці Джуліанна Мур з’явилася в компанії Наталі Портман, яка зіграла також одну з головних ролей у цій драмі 2023 року випуску.

Фото: Getty Images

Для виходу у світ 63-річна Джуліанна Мур обрала лаконічний та елегантний total black. На ній була довга чорна сукня закритого типу і подовжений шкіряний піджак оверсайз. Свій образ актриса доповнила чорними босоніжками, які ледь помітні під сукнею. Волосся Джуліанна Мур розпустила і акуратно уклала під піджак, а на її обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

Фото: Getty Images

Зазначимо, що фільм "Травень, грудень" американського режисера Тодда Хейнса, головні ролі у якому грають Наталі Портман та Джуліанна Мур. Прем’єра картини відбулася у травні 2023 року на Каннському кінофестивалі.

Фото: Getty Images

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