63-летняя Джулианна Мур восхитила образом total black на красной дорожке в Лондоне (фото)

Актриса сияла под вспышками фотокамер

Популярная американская актриса Джулианна Мур, которая недавно вместе с мужем "засветились" на Неделе моды в Милане в трендовом платье миди, снова стала объектом обсуждений в сети. Звезда появилась на фотосессии, приуроченной фильму "Май, декабрь", в котором сыграла одну из главных ролей.

Фотосессия "May December" проходила в кинотеатре The Curzon Bloomsbury 6 декабря в Лондоне. На красной дорожке Джулианна Мур появилась в компании Натали Портман, которая также сыграла одну из главных ролей в этой драме 2023 года выпуска.

Фото: Getty Images

Для выхода в свет 63-летняя Джулианна Мур выбрала лаконичный и элегантный total black. На ней было длинное черное платье закрытого типа и удлиненный кожаный пиджак оверсайз. Свой образ актриса дополнила черными босоножками, которые были едва заметны под платьем. Волосы Джулианна Мур распустила и аккуратно уложила под пиджак, а на ее лице легкий макияж и серьезный вид.

Фото: Getty Images

Отметим, что фильм "Май, декабрь" американского режиссера Тодда Хейнса, главные роли в котором играют Натали Портман и Джулианна Мур. Премьера картины состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале.

Фото: Getty Images

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