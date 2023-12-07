Білизну забула вдягнути? Наталі Портман розбурхала образом на червоній доріжці (фото)

Актриса виглядала просто чудово

Популярна актриса Наталі Портман, яка після новин про зради чоловіка захопила жіночним вбранням, знову стала об’єктом обговорень. Зірка з’явилася на показі та фотосесії, присвяченій фільму "Тавень, грудень", у якому зіграла одну з головних ролей.

Фотосесія до фільму "May December" проходила під час показу у кінотеатрі The Curzon Bloomsbury, 6 грудня у Лондоні. На червоній доріжці Наталі Портман з’явилася у компанії Джуліанни Мур та Чарльза Мелтона, які також зіграли головні ролі у цій драмі 2023 року випуску.

Фото: Getty Images

Для показу Наталі Портман одягла розкішний чорний костюм цікавої фактури з атласним коміром і кишенями. При цьому можна помітити, що під жакетом костюма немає білизни і акторка сяє глибоким декольте.

Свій образ Наталі Портман доповнила коштовними прикрасами на руках, її волосся було зібране в тугу зачіску, а на обличчі був легкий макіяж з акцентом на очах. Треба сказати в цьому елегантному образі актриса виглядала просто чудово.

Фото: Getty Images

Зазначимо, що прем’єра фільму "Травень, грудень" американського режисера Тодда Хейнса відбулася у травні 2023 року на Каннському кінофестивалі. Головні ролі у картині отримали Наталі Портман, Джуліанна Мур та Чарльз Мелтон.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 63-річна Джуліанна Мур захопила образом total black на червоній доріжці у Лондоні. Зірка побувала на показі фільму "Травень, грудень" разом зі своїми зірковими колегами.