Укр

Белье забыла надеть? Натали Портман взбудоражила образом на красной дорожке (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Актриса Натали Портман восхитила образом на красной дорожке
Актриса Натали Портман восхитила образом на красной дорожке. Фото Getty Images

Актриса выглядела просто восхитительно

Популярная актриса Натали Портман, которая после новостей об изменах мужа восхитила женственным нарядом, снова стала объектом обсуждений. Звезда появилась на показе и фотосессии, посвященной фильму "Май, декабрь", в котором сыграла одну из главных ролей.

Фотосессия к фильму "May December" проходила во время показа в кинотеатре The Curzon Bloomsbury, 6 декабря в Лондоне. На красной дорожке Натали Портман появилась в компании Джулианны Мур и Чарльза Мелтона, которые также сыграли главные роли в этой драме 2023 года выпуска.

Натали Портман
Фото: Getty Images

Для показа Натали Портман надела роскошный черный костюм интересной фактуры с атласным воротником. При этом можно заметить, что под пиджаком костюма нет белья и актриса сверкает глубоким декольте.

Свой образ Натали Портман дополнила драгоценными украшениями на руках, ее волосы были собраны в тугую прическу, а на лице был легкий макияж с акцентом на глазах. Надо сказать в этом элегантном образе актриса выглядела просто восхитительно.

Натали Портман
Фото: Getty Images

Отметим, что премьера фильма "Май, декабрь" американского режиссера Тодда Хейнса состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале. Главные роли в картине получили Натали Портман, Джулианна Мур и Чарльз Мелтон.

Натали Потртман и Джулиана Мур
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 63-летняя Джулианна Мур восхитила образом total black на красной дорожке в Лондоне. Звезда побывала на показе фильма "Май, декабрь" вместе со своими звездными коллегами.

Теги:
#Фотосессия #Натали Портман