Рідкісні фото 60-річного чоловіка Полякової: Вадим Буряковський з’явився в instagram зірки
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Вадим Буряковський "заморжувався" в крижаному басейні
Популярна українська співачка Оля Полякова поділилися фото чоловіка у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Вона це робить вкрай рідко. Нещодавно співачка ділилася фото з відпочинку в Занзібарі, де чоловіка не було.
Зірка розповіла, що вона разом зі своєю сім’єю приїхала на дачу і вони готуватимуть новорічний плов. Рецептом поділиться за добу теж на своїй сторінці Instagram.
На нових відео у сторіс співачка розповіла, що приїхали діти з-за кордону і вони відпочивають на дачі. "Ми сьогодні знаходимося в мене вдома. Вся сім’я в зборі, приїхали діти, приїхав до нас наш куратор-оператор. І будемо знімати рецепт плову", — розповіла Ольга на фоні будинку та закликала підписників ставити нагадування на телефон.
Зазначимо, що співачка не часто показує свого чоловіка в соцмережах. Він не дуже любить публічність. Однак з повагою ставиться до того, чим вона займається. На відео Вадим Буряковський купається у ставку. Також відомо, що Вадим веде здоровий спосіб життя та прокидається о 4:30 ранку кожного дня.
Раніше "Телеграф" розповідав, як Оля Полякова відповіла хейтерам своєї дочки.Після цього поганих коментарів не писали, всі почали нахваляти Машу.