Рідкісні фото 60-річного чоловіка Полякової: Вадим Буряковський з’явився в instagram зірки

Вадим Буряковський "заморжувався" в крижаному басейні

Популярна українська співачка Оля Полякова поділилися фото чоловіка у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Вона це робить вкрай рідко. Нещодавно співачка ділилася фото з відпочинку в Занзібарі, де чоловіка не було.

Зірка розповіла, що вона разом зі своєю сім’єю приїхала на дачу і вони готуватимуть новорічний плов. Рецептом поділиться за добу теж на своїй сторінці Instagram.

На нових відео у сторіс співачка розповіла, що приїхали діти з-за кордону і вони відпочивають на дачі. "Ми сьогодні знаходимося в мене вдома. Вся сім’я в зборі, приїхали діти, приїхав до нас наш куратор-оператор. І будемо знімати рецепт плову", — розповіла Ольга на фоні будинку та закликала підписників ставити нагадування на телефон.

Оля Полякова знімає відео на дачі

Зазначимо, що співачка не часто показує свого чоловіка в соцмережах. Він не дуже любить публічність. Однак з повагою ставиться до того, чим вона займається. На відео Вадим Буряковський купається у ставку. Також відомо, що Вадим веде здоровий спосіб життя та прокидається о 4:30 ранку кожного дня.

Як виглядає чоловік Олі Полякової зараз

Чоловік Олі Полякової загартовується

Раніше "Телеграф" розповідав, як Оля Полякова відповіла хейтерам своєї дочки.Після цього поганих коментарів не писали, всі почали нахваляти Машу.