Редкие фото 60-летнего мужа Поляковой: Вадим Буряковский появился в Instagram звезды

Вадим Буряковский "замораживался" в ледяном бассейне

Популярная украинская певица Оля Полякова поделились фото мужчины в сторону на своей странице в Instagram. Она делает это крайне редко. Недавно певица делилась фото по отдыху в Занзибаре, где мужа не было.

Звезда рассказала, что она вместе со своей семьей приехала на дачу, и они будут готовить новогодний плов. Рецептом поделится за сутки тоже на своей странице Instagram.

На новых видео в сторис певица рассказала, что приехали дети из-за границы и они отдыхают на даче. "Мы сегодня находимся у меня дома. Вся семья в сборе, приехали дети, приехал к нам наш куратор-оператор. И будем снимать рецепт плова", — рассказала Ольга на фоне дома и призвала подписчиков ставить напоминания на телефоне.

Оля Полякова снимает видео на даче

Отметим, что певица не часто показывает своего супруга в соцсетях. Он не очень любит публичность. Однако уважительно относится к тому, чем она занимается. На видео Вадим Буряковский купается в пруду. Также известно, что Вадим ведет здоровый образ жизни и просыпается в 4:30 утра каждый день.

Как выглядит мужчина Оли Поляковой сейчас

Муж Оли Поляковой закаляется

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Оля Полякова ответила хейтерам своей дочери. После этого плохих комментариев не писали, все начали нахвалять Машу.