Редкие фото 60-летнего мужа Поляковой: Вадим Буряковский появился в Instagram звезды
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Вадим Буряковский "замораживался" в ледяном бассейне
Популярная украинская певица Оля Полякова поделились фото мужчины в сторону на своей странице в Instagram. Она делает это крайне редко. Недавно певица делилась фото по отдыху в Занзибаре, где мужа не было.
Звезда рассказала, что она вместе со своей семьей приехала на дачу, и они будут готовить новогодний плов. Рецептом поделится за сутки тоже на своей странице Instagram.
На новых видео в сторис певица рассказала, что приехали дети из-за границы и они отдыхают на даче. "Мы сегодня находимся у меня дома. Вся семья в сборе, приехали дети, приехал к нам наш куратор-оператор. И будем снимать рецепт плова", — рассказала Ольга на фоне дома и призвала подписчиков ставить напоминания на телефоне.
Отметим, что певица не часто показывает своего супруга в соцсетях. Он не очень любит публичность. Однако уважительно относится к тому, чем она занимается. На видео Вадим Буряковский купается в пруду. Также известно, что Вадим ведет здоровый образ жизни и просыпается в 4:30 утра каждый день.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Оля Полякова ответила хейтерам своей дочери. После этого плохих комментариев не писали, все начали нахвалять Машу.