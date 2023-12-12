Запроданка Ані Лорак показала уже дорослу доньку від турецького бізнесмена (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ані Лорак розповіла, що професіонали подбали про святкове оформлення її дому
Співачка Ані Лорак, яка все ще мовчить про війну в Україні та заробляє криваві рублі в країні-агресорці, нещодавно засвітила свіже фото з донькою Софією. Усміхнені Кароліна з Софією фігурували на тлі прикрашеної ялинки.
Запроданка на своїй сторінці в Instagram невимушено написала: "Ми надсилаємо вам посмішку!". Знаменитість додала, що цьогоріч їй захотілося додати до свого дому унікального святкового оформлення, тому вона довірила цю справу команді професіоналів.
"Наша красуня-ялинка готова! Дякую за чарівну атмосферу новорічної казки!", — зазначила Лорак.
На світлині помітно, що 12-річна донька Кароліни подорослішала та стала ще більше схожою на свого тата – бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. Софія вже майже доросла до росту зіркової матері.
Українці уїдливо відреагували на святковий настрій зірки та її доньки.
- "Запрошуємо на святкову ялинку під Бахмут! Будете посилати улибку звідти!"
- "Кароліна, совість не мучить? Як вам спиться ночами? Просто хочеться зрозуміти, як українка спить і почуває себе, коли на її Батьківщині діти не можуть вийти навіть до ялинки".
- "Що ти скажеш дочці, коли вона стане більш свідомою та почне задавати питання, чому її мати українка зрадила свій народ?"
- "Які потрясні колаборантки! Буковинка Кароліна Куйок, дуже чекаємо в Бахмуті з концертом!"
Нагадаємо, що Кароліна після розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу виховує свою доньку в терористичній росії. Дівчинка знімає відео, відвідує акторську школу та здобуває знання серед громадян країни-агресорки. Софія часто показує різноманітні відео, де ділиться успіхами в театральній діяльності та знайомить усіх охочих зі своїми російськомовними товаришами.
Ані Лорак не раз наголошувала, що її донька росте творчою особистістю, яка часто співає з мамою та дуже любить музику.
Раніше "Телеграф" писав, що Наташа Корольова влаштувала карикатурні танці на тлі Кремля. У новому кліпі артистка постає в образі класичної "російської красуні".