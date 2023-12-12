Ані Лорак розповіла, що професіонали подбали про святкове оформлення її дому

Співачка Ані Лорак, яка все ще мовчить про війну в Україні та заробляє криваві рублі в країні-агресорці, нещодавно засвітила свіже фото з донькою Софією. Усміхнені Кароліна з Софією фігурували на тлі прикрашеної ялинки.

Запроданка на своїй сторінці в Instagram невимушено написала: "Ми надсилаємо вам посмішку!". Знаменитість додала, що цьогоріч їй захотілося додати до свого дому унікального святкового оформлення, тому вона довірила цю справу команді професіоналів.

"Наша красуня-ялинка готова! Дякую за чарівну атмосферу новорічної казки!", — зазначила Лорак.

"Ми надсилаємо вам посмішку!" - написала Кароліна

На світлині помітно, що 12-річна донька Кароліни подорослішала та стала ще більше схожою на свого тата – бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. Софія вже майже доросла до росту зіркової матері.

Українці уїдливо відреагували на святковий настрій зірки та її доньки.

"Запрошуємо на святкову ялинку під Бахмут! Будете посилати улибку звідти!"

"Кароліна, совість не мучить? Як вам спиться ночами? Просто хочеться зрозуміти, як українка спить і почуває себе, коли на її Батьківщині діти не можуть вийти навіть до ялинки".

"Що ти скажеш дочці, коли вона стане більш свідомою та почне задавати питання, чому її мати українка зрадила свій народ?"

"Які потрясні колаборантки! Буковинка Кароліна Куйок, дуже чекаємо в Бахмуті з концертом!"

Нагадаємо, що Кароліна після розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу виховує свою доньку в терористичній росії. Дівчинка знімає відео, відвідує акторську школу та здобуває знання серед громадян країни-агресорки. Софія часто показує різноманітні відео, де ділиться успіхами в театральній діяльності та знайомить усіх охочих зі своїми російськомовними товаришами.

Ані Лорак не раз наголошувала, що її донька росте творчою особистістю, яка часто співає з мамою та дуже любить музику.

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