Ани Лорак рассказала, что профессионалы позаботились о праздничном оформлении ее дома

Певица Ани Лорак, все еще молчащая о войне в Украине и зарабатывающая кровавые рубли в стране-агрессорке, недавно опубликовала свежее фото с дочерью Софией. Улыбающиеся Каролина с Софией фигурировали на фоне украшенной елки.

Запроданка на своей странице в Instagram непринужденно написала: "Мы посылаем вам улыбку!". Знаменитость добавила, что в этом году ей захотелось добавить в свой дом уникальное праздничное оформление, потому она доверила это дело команде профессионалов.

"Наша красавица-елка готова! Спасибо за волшебную атмосферу новогодней сказки!", — написала Лорак.

"Мы посылаем вам улыбку!" – написала Каролина

На фото заметно, что 12-летняя дочь Каролины повзрослела и стала еще больше похожа на своего папу — бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. София уже почти догнала по росту звездную мать.

Украинцы язвительно отреагировали на праздничное настроение звезды и ее дочери.

"Приглашаем на праздничную елку под Бахмут! Будете посылать улыбку оттуда!"

"Каролина, совесть не мучает? Как вам спится по ночам? Просто хочется понять, как украинка спит и чувствует себя, когда на ее Родине дети не могут выйти даже к елке".

"Что ты скажешь дочери, когда она станет сознательнее и начнет задавать вопросы, почему ее мать украинка изменила своему народу?"

"Какие потрясные коллаборантки! Буковинка Каролина Куйок, очень ждем в Бахмуте с концертом!"

Напомним, что Каролина после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу воспитывает свою дочь в террористической россии. Девочка снимает видео, посещает актерскую школу и получает знания среди граждан страны-агрессорки. София часто показывает разные видео, где делится успехами в театральной деятельности и знакомит всех желающих со своими русскоязычными товарищами.

Ани Лорак не раз подчеркивала, что ее дочь растет творческой личностью, часто поет с мамой и очень любит музыку.

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