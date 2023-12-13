Куди зникла співачка Йолка: що артистка каже про війну

Артистка, яка народилася в Ужгороді, за прикладом багатьох "мовчазних" зірок ігнорує тему війни в Україні

Виконавець Серьога, який був одним із суддів популярного шоу "Х-Фактор", зник з радарів, але згодом виринув у Білорусі. Про його колегу, співачку Єлизавету Іванців, яка відома під сценічним ім’ям Йолка, останнім часом взагалі нічого не чути.

"Телеграф" зібрав цікаві факти про співачку Йолку. Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка виступила в Києві, а у квітні 2022 року заспівала перед російською публікою в Сочі, де виконавиця виконала хіт "Прованс" про аеропорт Бориспіль.

Артистка, яка народилася в Ужгороді, за прикладом багатьох "мовчазних" зірок ігнорує тему війни в Україні. Варто нагадати, що перші кроки як виконавиця Йолка зробила в ужгородськму гурті, але вона завжди хотіла працювати в росії. У 2004 році Єлизавета переїхала в рф, де продовжила займатися творчістю.

Періодично Йолка виступала в Україні, а з 2010 до 2012 року була суддею вокального шоу "X-Фактор".

Співачка Йолка у складі судді популярного шоу

Ще з 2014 року, коли окупанти анексували Крим та захопили Донбас, Йолка взагалі припинила згадувати в інтерв’ю про Україну. А після лютого 2022 артистка навіть і не подумала повернутися на батьківщину.

На сторінці фан-акаунту Йолки в Instagram періодично з'являється інформація про концерти виконавиці.

Йолка робить вигляд, що тема війни її не стосується

Цікаво, що до повномасштабної війни Йолка в Києві зустрічалася зі Славою Дьоміним, який мав намір поспілкуватися з нею.

"Вона мені розповідала, що дуже любить Україну. Я пам'ятаю, як ми стояли з Лізою на балконі та обговорювали наше інтерв'ю, яке ми так і не записали. Йолка дуже просила не ставити їй незручні питання щодо росії та України. Після цього я вирішив не записувати це інтерв'ю", — якось розповів ведучий у своїй програмі "Слава ПРО".

Після 24 лютого 2022 року Йолка так і не засудила країну-агресорку.

Раніше "Телеграф" писав, куди зник телеведучий Андрій Доманський, який раніше працював на "Інтері". Він був відомий своїми скандальними заявами на концерті до 9 травня та участю у багатьох проєктах.