Російська артистка Ханна розсмішила мережу своїми заявами про "патріотизм"

Нещодавно в ОАЕ путіну влаштували справжню "клоунаду" — шоу з триколорами та гарматами. А російська співачка Анна Іванова, яка вражає "патріотизмом", пояснила, що вирушить до ОАЕ, бо саме там планує народжувати другу дитину.

Анна Іванова (Ханна), яка родом з країни-терористки, до речі, будувала свою кар’єру і в Україні, і в росії. В інтерв’ю Эхо Іванова зізналася, що багато часу проводила зі своїм чоловіком Павлом Курьяновим, який є її продюсером, у Маямі, але так як вона "патріот", то пара поїде в столицю ОАЕ, де жінка планує народжувати другу дитину.

Співачка Ханна в образі

"Ми достатньо багато часу проводили в Маямі, мені подобалось це місце. Але я патріот. Другу дитину народжувати в США я точно не буду – поїхали в Дубаї. Мені сподобалось в Дубаї, там багато росіян, там відчуваєш себе як удома", — висловилася артистка.

Ханна з коханим в Парижі

Співачка вражає патріотизмом

Нагадаємо, що Ханна є дружиною директора лейблу Black Star Inc. Павла Курьянова. Вона родом з Чебоксарів. З дитинства зірка займалася музикою та танцями. Псевдонім Ханна народився ще за часів її захоплення танцями.

Вона також спробувала себе у модельному бізнесі. З’являлася на сторінках молодіжного глянцю Elle Girl. А справжнього успіху артистка досягла в 2009-2010 роках.

Ханна виграла кілька конкурсів краси, а в 2010 році взяла участь в конкурсі "Міс росія", але потрапити до топ-15 дівчині не вдалося.

Згодом Іванова переїхала з Москви до Києва, де продовжила будувати кар’єру. Але назад до рф її повернуло справжнє кохання. Ханна зустріла свого майбутнього чоловіка в Туреччині, під час конкурсу краси Miss Kemer International 2010, який вона виграла. Директор лейблу Black Star Павло Курьянов, відомий як Паша, став її обранцем. Чоловік досі є продюсером Ханни.

Раніше "Телеграф" писав, де перебуває українська співачка Яна Соломко, яка розважала росіян піснею про "побєду". Після концертної діяльності в рф артистка не посоромилася писати українською.