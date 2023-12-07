Российская артистка Ханна рассмешила сеть своими заявлениями о "патриотизме"

Недавно в ОАЭ путину устроили настоящую "клоунаду" — шоу с триколорами и пушками. А российская певица Анна Иванова, поражающая "патриотизмом", объяснила, что отправится в ОАЭ, потому что именно там планирует рожать второго ребенка.

Анна Иванова (Ханна), которая родом из страны-террористки, кстати, строила свою карьеру и в Украине, и в россии. В интервью Эхо Иванова призналась, что много времени проводила со своим мужем Павлом Курьяновым, являющимся ее продюсером, в Майами, но так как она "патриот", то пара поедет в столицу ОАЭ, где женщина планирует рожать второго ребенка.

Певица Ханна в образе

"Мы достаточно много времени проводили в Майами, мне нравилось это место. Но я патриот. Второго ребенка рожать в США я точно не буду – поехали в Дубай. Там мне понравилось, там много россиян и чувствуешь себя как дома", — высказалась артистка.

Ханна с любимым в Париже

Певица поражает патриотизмом

Напомним, что Ханна является супругой директора лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова. Она родом из Чебоксаров. С детства звезда занималась музыкой и танцами. Псевдоним Ханна родился еще во времена ее увлечения танцами.

Она также попробовала себя в модельном бизнесе. Появлялась на страницах молодежного глянца Elle Girl. А настоящего успеха артистка достигла в 2009-2010 годах.

Ханна выиграла несколько конкурсов красоты, а в 2010 году приняла участие в конкурсе "Мисс россия", но попасть в топ-15 девушке не удалось.

Затем Иванова переехала из Москвы в Киев, где продолжила строить карьеру. Но обратно в рф ее вернула настоящая любовь. Ханна встретила своего будущего мужа в Турции во время конкурса красоты Miss Kemer International 2010, который она выиграла. Директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Паша, стал ее избранником. Муж до сих пор является продюсером Ханны.

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