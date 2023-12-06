"Клоунада": путину в ОАЭ устроили шоу с триколорами и пушками, в сети возмущенно недоумевают

Столица ОАЭ сейчас усеяна триколорами

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в ОАЭ на переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Террористу, который разыскивается Гаагой, там устроили пышный прием.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Они публикуют видео, где видно, что вся столица ОАЭ Абу-Даби сейчас пестрится флагами страны-агрессора.

Например, в небо подняли самолеты, которые распылили дым в цветах триколора. По всему пути кортежа Путина также вывесили флаги РФ, а также стреляли из пушек.

К слову, в сети уже успели возмутиться шоу, которое устроили в честь приезда диктатора. В частности, популярное издание NEXTA отмечает, что с таким размахом власти ОАЭ встречают из самых главных военных преступников со времён нацистов.

В комментариях в сети многие и вовсе не стали сдерживать себя в эмоциях, высказывая свое возмущение.

Напомним, как ранее мы писали, в ОАЭ путин собирается обсудить нефть, двухсторонние отношения и международные дела. Подробнее об это вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.