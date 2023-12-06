"Клоунада": путіну в ОАЕ влаштували шоу з триколорами та гарматами, в мережі обурено дивуються

Столиця ОАЕ зараз усіяна триколорами

Російський диктатор Володимир Путін прибув до ОАЕ на переговори із президентом Мухаммедом Бен Заїдом Аль Нахайяном. Терористу, який розшукується Гаагою, там влаштували пишний прийом.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Вони публікують відео, де видно, що вся столиця ОАЕ Абу-Дабі зараз рясніє прапорами країни-агресора.

Наприклад, у небо підняли літаки, які розпорошили дим у кольорах триколору. На всьому шляху кортежу Путіна також вивісили прапори РФ, а також стріляли з гармат.

До речі, у мережі вже встигли обуритись шоу, яке влаштували на честь приїзду диктатора. Зокрема, популярне видання NEXTA зазначає, що з таким розмахом влада ОАЕ зустрічає з найголовніших військових злочинців з часів нацистів.

У коментарях в мережі багато хто і зовсім не став стримувати себе в емоціях, висловлюючи своє обурення.

Нагадаємо, як раніше ми писали, в ОАЕ путін збирається обговорити нафту, двосторонні відносини та міжнародні справи. Докладніше про це ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.