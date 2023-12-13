Співачка Міка Ньютон показала рідкісні світлини з чоловіком

Артистка привітала коханого Кріса з днем народження

Нещодавно співачка-зрадниця Ані Лорак, яка мешкає в країні-терористці, надсилала фанатам усмішки та дарувала святковий настрій. А українська співачка Міка Ньютон, яка живе в США, показала рідкісні фото та відео зі своїм чоловіком, американським бізнесменом Крісом Сааведра.

На сторінці в Instagram артистка засвітилася з коханим та привітала його з днем народження. Ньютон подякувала чоловікові за те, що він є в її житті, та назвала його особливою людиною.

Міка Ньютон з чоловіком

"З днем народження, моя кохана людино! Я дуже кохаю тебе, і це таке благословення мати тебе в моєму житті. Ти моя скеля! Ти така особлива і унікальна людина. Я так пишаюся всім, чого ти досягнув, тому що ти так багато працюєш. Ти – натхнення для всіх нас. Що ж, я маю розповісти свій улюблений жарт: "Ти найкращий чоловік, який у мене коли-небудь був. Дякую за все, що ти робиш! З днем народження Бабичка!" – звернулася до коханого.

Міка привітала чоловіка зі святом

Чоловік Міки в українському стилі

Нагадаємо, що Міка Ньютон вийшла заміж за американського бізнесмена Кріса Сааведра 2018 року.

Тиждень тому Міка Ньютон повідомила, що разом з чоловіком з США повертаються в Україну. Артистка поділилася, що вони з Крісом планують побувати в Києві та Львові.

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