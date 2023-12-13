Певица Мика Ньютон показала редкие фотографии с мужем

Артистка поздравила любимого Криса с днем рождения

Недавно певица-предательница Ани Лорак, проживающая в стране-террористке, посылала фанатам улыбки и дарила праздничное настроение. А живущая в США украинская певица Мика Ньютон, о которой в последнее время ничего не было слышно, показала редкие кадры со своим мужем, американским бизнесменом Крисом Сааведра.

На странице в Instagram артистка засветилась с любимым и поздравила его с днем рождения. Ньютон поблагодарила мужчину за то, что он есть в ее жизни, и назвала его особенным человеком.

Мика Ньютон с мужем

"С днем рождения, мой любимый человек! Я очень люблю тебя, и это такое благословение иметь тебя в моей жизни. Ты моя скала! Ты такой особенный и уникальный человек. Я так горжусь всем, чего ты достиг, потому что ты так много работаешь.Ты – вдохновение для всех нас.Что ж, я должна рассказать свою любимую шутку: "Ты лучший человек, который у меня когда-либо был. Спасибо за все, что ты делаешь! С днем рождения!» – обратилась Мика к любимому.

Мика поздравила мужчину с праздником

Муж Мики в украинском стиле

Напомним, что Мика Ньютон вышла замуж за американского бизнесмена Криса Сааведра в 2018 году.

Неделю назад Мика Ньютон сообщила, что вместе с мужем из США возвращаются в Украину. Артистка поделилась, что они с Крисом планируют побывать в Киеве и Львове.

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