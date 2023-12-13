Куда исчезла певица Елка: что артистка говорит о войне

Артистка, родившаяся в Ужгороде, по примеру многих "молчаливых" звезд игнорирует тему войны в Украине

Исполнитель Серега, который был одним из судей популярного шоу "Х-Фактор", скрылся с радаров, но впоследствии вынырнул в Беларуси. О его коллеге, певице Елизавете Иванцев, известной под сценическим именем Елка, в последнее время вообще ничего не слышно.

"Телеграф" собрал интересные факты о певице Елке. В преддверии полномасштабного вторжения россии в Украину артистка выступила в Киеве, а в апреле 2022 года спела перед российской публикой в Сочи, где исполнительница спела хит "Прованс" об аэропорте Борисполь.

Артистка, родившаяся в Ужгороде, по примеру многих "молчаливых" звезд игнорирует тему войны в Украине. Следует напомнить, что первые шаги как исполнительница Елка сделала в ужгородской группе, но она всегда хотела работать в россии. В 2004 году Елизавета переехала в рф, где продолжила заниматься творчеством.

Периодически Елка выступала в Украине, а с 2010 по 2012 год была судьей вокального шоу "X-Фактор".

Певица Елка в составе судьи популярного шоу

Еще с 2014 года, когда оккупанты аннексировали Крым и захватили Донбасс, Елка вообще перестала вспоминать в интервью об Украине. А после февраля 2022 года артистка даже и не подумала вернуться на родину.

На странице фан-аккаунта Елки в Instagram периодически появляется информация о концертах исполнительницы.

Елка делает вид, что тема войны ее не касается

Интересно, что до полномасштабной войны Елка в Киеве встречалась со Славой Деминым, который собирался пообщаться с ней.

"Она мне рассказывала, что очень любит Украину. Я помню, как мы стояли с Лизой на балконе и обсуждали наше интервью, которое мы так и не записали. Елка очень просила не задавать ей неудобные вопросы по России и Украине. После этого я решил не записывать это интервью", — однажды рассказал ведущий в своей программе "Слава ПРО".

После 24 февраля 2022 года Елка так и не осудила страну-агрессорку.

Ранее "Телеграф" писал, куда исчез телеведущий Андрей Доманский, ранее работавший на "Интере". Он был известен своими скандальными заявлениями на концерте до 9 мая и участием во многих проектах.